تفاصيل أزمة المُجمدين في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف برنامج يا مساء الأنوار عبر قناة mbc مع مدحت شلبي أن كولر المدير الفني للأهلي أنهى أزمة اللاعبين المجمدين في الفريق وبالفعل انضم محمد مجدي أفشة لقائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الدوري .

واضاف شلبي “ ووجه المدرب رسالة للاعبين انه لن يجمد أي لاعب والجميع في حسابات الجهاز الفني واللاعب الجاهز فني وبدني سيكون في التشكيل الأساسي للفريق ”.

واوضح ان كولر عقد جلسة مع اللاعبين اليوم للحديث عن أهمية الفترة القادمة سواء في الدوري او نهائي أفريقيا وضرورة تحقيق اللقب ولا مجال للتهاون المرحلة القادمة .