أمير الكويت : لن أسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن

قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، إن بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف.

وأضاف مشعل ، خلال كلمة نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد"، متابعا: "البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عنها".

وأشار: "بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير"، مؤكدا أنه لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام.

وأكد أمير الكويت، أنه لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سيعاقب أيا كان موقعه أو صفته، مضيفا: لن أسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.