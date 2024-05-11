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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

3 وصفات لبذور الشيا للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الطقس

بذور الشيا
بذور الشيا

تحذر الارصاد من طقس اليوم، وإرتفاع درجة الحرارة، لذلك نقدم ثلاث وصفات بسيطة تستخدم بذور الشيا للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الطقس، وفقا لما نشرة موقع هيلثي. 

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مشروب الشيا المنعش


المكونات:
2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا
1 كوب من الماء البارد
عصير ليمونة
عسل أو شراب القيقب للتحلية (اختياري)
الطريقة:
في وعاء صغير، قم بخلط بذور الشيا مع الماء البارد، واتركها لمدة 10-15 دقيقة حتى تتشكل جل.
بعد ذلك، أضف عصير الليمون والتحلية إذا رغبت في ذلك، وامزج المكونات جيدًا.
قم بتقديم المشروب مع مكعبات الثلج واستمتع بالانتعاش.
 

بودينغ الشيا بالفواكه:


المكونات:
2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا
1 كوب من حليب اللوز أو حليب جوز الهند
1 ملعقة صغيرة من العسل أو شراب القيقب
فواكه مقطعة (مثل الفراولة، الموز، التوت)
الطريقة:
في وعاء، قم بخلط بذور الشيا مع الحليب والتحلية، واتركها لمدة 15-20 دقيقة حتى تتجانس وتتكون قوام البودينغ.
قم بتقديم البودينغ في أكواب التقديم وأضف الفواكه المقطعة فوقه.
يمكنك تبريده في الثلاجة لبعض الوقت قبل التقديم، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة منعشة في أي وقت من اليوم.


سموثي الشيا البارد:


المكونات:
2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا
1 كوب من الحليب (حليب اللوز أو الحليب النباتي الآخر)
موزة ناضجة
مكعبات ثلج (اختياري)
عسل اختياري 
الطريقة:
في خلاط، قم بخلط بذور الشيا والحليب والموزة حتى تحصل على مزيج ناعم ومتجانس.
إضافة مكعبات الثلج إذا رغبت في تحضير سموثي بارد ومنعش، واستمر في الخلط حتى يتجانس المزيج.
قم بتحلية السموثي بعسل أو شراب القيقب إذا رغبت في ذلك، وقدمه فورًا واستمتع بالارتواء من حرارة الطقس.
تمتعي بتجربة هذه الوصفات واستمتعي بالفوائد المغذية لبذور الشيا في الأيام الحارة!

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