وزير العدل الأوكراني: نحتاج إلى مئات المليارات للانتصار على روسيا

أعلن وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، اليوم السبت إن احتياجات أوكرانيا في هذه الحرب كبيرة، وتحتاج البلاد إلى مئات المليارات للانتصار على روسيا.

وقال ماليوسكا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في قمة مجموعة السبع: "إذا كنا نتحدث عن احتياجات أوكرانيا واحتياجات الحرب، العسكرية وغير العسكرية، فإن 3 مليارات يورو هي في الواقع لا شيء تقريبًا - فنحن بحاجة إلى مئات المليارات من أجل كسب الحرب".

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية ترغب حقا في الحصول على مصادرة كاملة للأصول الروسية، وتعتقد حقا أن هذا أمر قانوني.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قام الاتحاد الأوروبي بحظر أكثر من 200 مليار يورو من أصول الدولة الروسية لمساعدة جهود التعافي في أوكرانيا.

ووافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم تعافي أوكرانيا والدفاع العسكري ضد العدوان الروسي والمبلغ يتراوح بين 2.5-3 مليار يورو سنويا.