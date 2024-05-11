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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب السفير الهولندي تلتقط صورا مع الأطفال مرضى السرطان بالأقصر.. وتشيد بالتجهيزات الصحية

صدى البلد

فى لفتة إنسانية، قامت نائب السفير الهولندي، ترافقها كارن خليفة، القائم بأعمال السفارة الهولندية بالأقصر؛ بزيارة رسمية مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مساهمة منها في دعم الأطفال مرضى السرطان وكذلك تقديم الدعم الكامل، والترويج له باعتباره صرحا طبيا عملاقا يساهم في تخفيف الآلام عن الأطفال والكبار مرضى الأورام.
 

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وأثنت نائب السفير الهولندي على الخدمات التي يقدمها المستشفى، حيث وصفته بأنه مستشفى عالمي لا يقل عن مستشفيات أوروبا.

وتعرفت على أهم احتياجات المستشفى خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم المستحق في إطار المشاركة المجتمعية.

ورافق فريق العلاقات العامة وقيادات مستشفى شفاء الأورمان، نائب السفير الهولندى والقائم بأعمال السفارة الهولندية بالقاهرة وكذلك القائم بأعمال السفارة الهولندية بالأقصر، فى جولة على أقسام المستشفى المختلفة، ومشاهدة التجهيزات والأجهزة القياسية العالمية بها.

وقامت بالتواجد وسط الأطفال المرضى وحرصت على تشجيعهم والتقاط الصور التذكارية و«السيلفي» وتبادل الكلمات والضحكات معهم. 

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذا العمل الإنساني، متمنية أن يساهم كل شخص محب لعمل الخير فى دعم المستشفى للمساهمة في تخفيف آلام المرضى المصابين بمرض السرطان بشكل مجاني.

من جانبه، أثنى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة نائب السفير الهولندي والقائم بأعمال السفارة الهولندية في القاهرة، مقدما الشكر والتقدير لها لحرصها على دعم المستشفى من خلال التواجد مع المرضى بأقسام المستشفى المختلفة، والتقاط الصور التذكارية لتشجيعهم والترويج للمستشفى عالميا، باعتبارها من أهم الصروح الطبية في علاج الأورام السرطانية بالصعيد.

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الأقصر التامين الصحي الشامل التقاط الصور التذكارية السفارة الهولندية بالقاهرة الصور التذكارية علاج الأورام مستشفى شفاء الاورمان

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