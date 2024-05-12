لو هتشتري الشبكة.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



ويتابع المستثمرون أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثير فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين .



أسعار الذهب اليوم الأحد



وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3577 جنيه.

- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيها.

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيه.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 25040 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي استطاعت أونصة الذهب العالمي أن تسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، يأتي هذا في ظل الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من عودة التوقعات بخفض أسعار الفائدة للتزايد من جديد في الأسواق بعد بيانات قطاع العمالة الضعيفة عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2378 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 2360 دولار للأونصة، ليسجل اول ارتفاع أسبوعي بعد أسبوعين من الهبوط.

ومنذ بداية شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.3% ويعد آخر سعر سجله أدنى من القمة السعرية التي سجلها الشهر الماضي عند 2431 دولار للأونصة بمقدار 71 دولار.

أدي ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي إلي زيادة التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة لأسعار الذهب كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.



كانت بيانات اعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي هي السبب الرئيسي وراء تقلص مكاسب الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.1% خلال الأسبوع الماضي ليدعم ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.من جهة أخرى سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ 4 أسابيع، الأمر الذي أدى إلى دعم أسعار الذهب أيضاً في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.



وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس نيل كاشكاري إن استمرار ارتفاع التضخم سيدفع الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة عند 5.50% وذلك طوال عام 2024، وبأنه لا يستبعد ان يعود الفيدرالي ليرفع أسعار الفائدة إذا ما استمر التضخم بالارتفاع.