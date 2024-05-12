بنهاية مايو.. تنظيم النسخة 12 لمعرضي Fi Africa وProPak MENA للصناعات الغذائية

تعقد النسخة الثانية عشرة لمعرضي Fi Africa وProPak MENA، المعرض الرائد والوحيد المخصص لتصنيع الأغذية والمشروبات في أفريقيا تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة، والتموين، والبيئة، وبالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف استعراض طرق مبتكرة لتطوير تصنيع المكونات الغذائية والتغلب على تحديات الصناعة بما يتماشى مع التوجهات الحالية للدولة الرامية لتوطين الصناعة وتوسيع أنشطة التصدير للخارج.

ومن المقرر أن يقام المعرضان في الفترة من 26 حتى 28 مايو في مركز مصر للمعارض الدولية.

وتقام النسخة الثانية عشرة تحت رعاية العديد من كبرى الشركات من بينها تيتراباك، والشركة المتحدة للزيوت والأغذية (يوني أويل)، كامينا، والشركة الهندسية للتكنولوجيا (هاي تك) وشركة مشرق لتنمية الأعمال.

ويستضيف معرضا Fi Africa وProPak MENA مجموعة كبيرة من خبراء تصنيع الأغذية والمشروبات بما قد يصل عددهم إلى أكثر من 350 شركة من أكثر من 20 دولة.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التجمع جمهوراً يزيد على 12 ألف زائراً منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في السوق المصرية، وكذلك التواصل مع الموردين الدوليين.

وعلى مدار الـ 11 نسخة الماضية، نجح المعرضان في تناول مواضيع حيوية ومتنوعة، إذ يركز معرض Fi Africa في نسخته الحالية على موضوعات تتعلق بالمكونات الغذائية والحلول النباتية، واتجاهات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وممارسات الإنتاج المستدامة، فيما يتناول معرض ProPak MENA تقنيات التعبئة والتغليف والمعالجة، وإدارة سلاسل التوريد، وكفاءة الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض بإنفورما ماركتس مصر: "نحن فخورون أن نبدأ نسخة هذا العام تحت رعاية كل من وزارات التموين والبيئة والتجارة والصناعة وبالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، تأكيدًا على التزامنا بالمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز تنمية الصناعة داخل مصر وخارجها، ونهدف من خلال الشراكات الاستراتيجية والمبتكرة إلى تمكين الشركات والمساهمة في النهوض بقطاعات تجهيز وتعبئة الأغذية والمشروبات".

من جانبه، قال محمد عبد الحميد، مدير المعرض بإنفورما ماركتس مصر: "مع كل نسخة جديدة، يبرز أهمية دور معرضي Fi Africa وProPak MENA والذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة، وفي نسخة 2024، مستعدون لتقديم المزيد من المميزات والفرص الجديدة للتعاون، مما يوفر للحاضرين منصة ديناميكية لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتواصل بين رواد الصناعة ويساهم في تطوير الصناعات الغذائية وفتح أسواق بالخارج".

وتستضيف ProPak MENA اجتماع المائدة المستديرة العربي الأفريقي الذي ينظمه المركز اللبناني للتغليف "LibanPack" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

وتُعنى المائدة المستديرة بتوفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات، إذ يساهم الحاضرون، بما في ذلك الكوميسا(COMESA)، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECAS)، ومنظمة التغليف العالمية (WPO)، وعدد من جمعيات التغليف العربية والأفريقية، إلى جانب غرفة صناعة الطباعة والتغليف، في دفع مبادرات تغليف المواد الغذائية المستدامة وتعزيز فرص التعاون.

وينظم المركز اللبناني للتغليف "LibanPack واليونيدو المسابقة العربية الأولى للتغليف Arab StarPack.

والهدف من الجوائز التي تقدمها المسابقة هو الإشادة بالتصميمات المميزة في مجال التغليف وتشجيع المشاركين على تقديم حلول صديقة للبيئة.

ومن بين أبرز الفعاليات التي تقام على هامش المعرضين تنظيم ورشة تدريبية حول صناعة الآيس كريم، كما يقام التجمع السنوي للمرأة بالشراكة مع حركة "سيدات مصر" Women of Egypt.

جدير بالذكر أن النسختين التجريبيتين لمعرضي Fi Africa وProPak MENA أقيمتا في 2021 هما من تنظيم شركة "إنفورما ماركتس"، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية. وعقدت آخر دورة لهما في 2023 بعد تحقيق نجاح واسع، إذ اجتذبتا 9,700 زائر، و10,600 زيارة متكررة، بمشاركة 97 متحدثا و 323 شركة عارضة من 20 دولة.

ويمثل المعرضان النسخ الإقليمية لمعرضي Fi وProPak العالميين، اللذين يتم تنظيمهما في 11 و6 دول على التوالي.

وقد تم اختيار مصر لتكون مركزاً لأفريقيا لدعم هذه الصناعة الواعدة، ما يعظم من مكانتها كقاطرة للنمو في القارة.

وتهدف هذه المبادرة إلى فتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي للمنافسة عالمياً بجودة أعلى وتكاليف أقل، مع معالجة هدر الغذاء، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة.



