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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 13-5-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر  في أول تعاملات اليوم الإثنين الموافق 13-5-2024، داخل محلات الصاغة.

ومع ختام تعاملات أمس الأحد فقد المعدن الأصفر نحو 40 جنيه في الجرام الواحد .

سعر الذهب في مصر يوم الأحد 12-5-2024

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-5-2024

عيار 21

وصل أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 حوالي 3110 جنيه للبيع و 3130 جنيه للشراء 

عيار 24

وسجل عيار 24 الأعلي فئة نحو  3554 جنيه للبيع و 3577 جنيه للشراء 

عيار 14

بينما جاء أدني  جرام ذهب وهو عيار 14 نحو 2079 جنيه للبيع و 2092 جنيه للشراء.

عيار 18

بلغ سعر عيار 18نحو 2665 جنيه للبيع و 2682 جنيه للشراء 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل  الجنيه الذهب نحو 24.88 ألف جنيه للبيع و 25.04 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب 

كما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2360 دولار للبيع و 2361 دولار للشراء.

استقرار الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الشهر الماضي كان يشهد استقرارًا في أسعار الذهب محليًا، لافتًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا يومي الخميس والجمعة في البورصات العالمية.

وأضاف “واصف”  في تصريحات له أن السوق المحلي لم يشهد الارتفاع الذي حدث في البورصات العالمية، نظرًا لتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن كافة الأوقات مناسبة لشراء الذهب.

ووجه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات رسالة مهمة للمواطنين: “متسمعوش التحاليل اللي بتطلع حول أسعار الذهب لأن أسعار الذهب ترتبط بظروف اقتصادية وسياسية وجيوسياسية.. ولازم نحكم عقلنا في الشراء والبيع مش ان احنا نسمع كلام بعض الأشخاص المنتفعين اللي بينزلوا بيانات غير صحيحة”.

ارتفاع أسبوعي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.6 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية، المخيبة للآمال، وسط ترقب مستثمرو الذهب لبيانات التضخم الأسبوع الجاري.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، ولامس مستوى 3155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 59 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2301 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2360 دولار.

 

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3577 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2683 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25040 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3135 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

 

 

وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب في الفترة الحالية تتوافق نسبيًا مع البورصة العالمية، بجانب ارتفاع المعروض من الذهب الخام، بفعل عمليات إعادة البيع من المواطنين للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما دفع تجار الخام للتصدير مؤخرًا لاسيما مع تراجع الطلب، ومن ثم فلا أهمية لمد العمل بمبادرة إلغاء الرسوم الجمركية على الذهب المصاحب للعائدين من الخارج.

 

وانتهى العمل بمبادرة إعفاء واردت الذهب المصاحب للعائدين من الخارج، من الرسوم الجمركية، في 10 مايو الجاري، وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نوفمبر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر.

 

وأضاف، إمبابي، أن العمل بهذه المبادرة كان يستهدف ضبط حركة الأسعار بالسوق المحلية، في ظل ارتفاع الطلب، بجانب توفير مخزون من الذهب، مع استمرار قرار وقف الاستيراد للشركات منذ مارس 2022.

 

ولفت، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت لمستويات قياسية خلال تفعيل هذه المبادرة، كما أنها حرمت الدولة من حصيلة دولارية من تحويلات المصريين من الخارج.

 

وأشار، إلى أن الطلب يشهد حالة من الاستقرار منذ قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه، وسط تحسن الطلب على المشغولات الذهبية، بعد فترة من استحواذ السبائك والجنيهات على حصة كبيرة من الطلب داخل السوق.

 

في سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية  عن شهر أبريل المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، في 15 مايو الجاري، والتي سيكون لها دور رئيسي في تحديد مسار السياسة النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة.

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