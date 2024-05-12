انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية .. شاهد

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول تحت شعار "تعليم تدريب توظيف"، بحضور ممثلين عن 50 شركة وفندق سياحي ومؤسسات صناعية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى حشد كبير من طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

شهد الحفل كل من الدكتورة هدى المغربي، سكرتير مساعد محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس الملتقى، بالنيابة عن الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، والنائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر والكنيسة ووكلاء الوزرات، والعديد القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والإعلاميين والصحفيين.

يهدف الملتقى إلى ربط خريجي الجامعة بسوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال بين الطلاب.

شمل الملتقى العديد من الفعاليات، منها: معارض التوظيف: حيث عرضت الشركات المشاركة فرص العمل المتاحة لديها، وقابلت الطلاب لإجراء مقابلات شخصية.

ورش عمل: تم تنظيم عدد من ورش العمل حول مهارات كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، ومهارات التواصل الفعال، وكيفية إعداد الخطة المهنية.

ندوات: تم تنظيم ندوات حول مستقبل سوق العمل، ومتطلبات الشركات من الخريجين، وفرص ريادة الأعمال.

جلسات حوارية: تم تنظيم جلسات حوارية مع رواد الأعمال وخبراء في مجال التوظيف، لمناقشة التحديات التي تواجه الخريجين في سوق العمل، وسبل التغلب عليها.

وفي كلمته في الملتقى، أكد الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ورئيس الملتقى، على أهمية الملتقى في ربط خريجي الجامعة بسوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما أشاد بالمشاركة الكبيرة من الشركات والفنادق السياحية في الملتقى، والذي يعكس ثقتهم في الجامعة، مؤكداً على التزام الجامعة بتعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

أعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى، باعتباره فرصة عظيمة للتعرف على فرص العمل المتاحة، واكتساب مهارات جديدة تساعدهم في سوق العمل.

وفي الختام، كرم الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، ممثلي الشركات والهيئات والفنادق السياحية المشاركين، كما كرم الهيئة المنظمة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب.

يذكر أن الملتقى التوظيفي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية هو الأول من نوعه في الجامعات التكنولوجية في مصر.

ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود الجامعة لدعم طلابها وخريجيها، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

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