مدير مكتبة الإسكندرية يشارك في افتتاح متحف الشاعر اليوناني كفافيس

قام الدكتور احمد زايد ؛ مدير مكتبة الإسكندرية بحضور الافتتاح الرسمي لمتحف كفافيس بعد تطويره وتجديده بدعوة من مؤسسة اوناسيس ،بحضور السيدة ايكاترينى ساكيلاروبولو ؛ رئيسة الجمهورية اليونانية والسيدة لينا ميندونى؛ وزيرة الثقافة اليونانية وايوانيس بيرجاكيس؛ القنصل العام لليونان بالإسكندرية، وأعضاء الجالية اليونانية بالإسكندرية.

وأشاد الدكتور زايد بالترميم والشكل الجديد لمنزل الشاعر اليوناني العظيم قسطنطين كفافيس، وأكد أن بيت كفافيس يعد جوهرة أثرية ثمينة في عروس البحر المتوسط ، كما انه يرصد رحلة احد اهم الشعراء المصريين اليونانيين.

جدير بالذكر ان متحف كفافيس يقع في وسط الإسكندرية وكان مقر إقامة الشاعر اليوناني كفافيس حيث عاش معظم حياته.

وقد افتتح متحف كفافيس بالإسكندرية عام ١٩٩٢ مبادرة من المؤرخ والكاتب كوستيس موسكوف إلى أن قامت مؤسسة اوناسيس اليونانية بتطويره وترميمه لإعادة افتتاحه مرة أخرى امس وسط أجواء احتفالية أنيقة.