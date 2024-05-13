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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 13-5-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه مع بدء تعاملات اليوم الإثنين الموافق 13-5-2024، دون أي تغيير يذكر على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 12 مايو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 مايو 2024

وفقد الدولار 26 قرشا من قيمته أمام الجنيه مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

وبلغ سعر  أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري الخليجي، البركة، المصري لتنمية الصادرات".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع نحو " الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي"

سجل سعر الدولار مقاب الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، مصر، HSBC"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي المتحد، قناة السويس"

أعلى سعر دولار 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي ثم 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في  بنك سايب.

النقود المتداولة

ارتفع إجمالي النقود المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري إلى نحو 1.145 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بعد أن كان 1.127 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تداول فئة عملة الـ 200 جنيه بنحو 732.654 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 721.534 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 709.154 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

وقال البنك إن متوسط تداول الـ  100 جنيه التي يتم تداولها خلال ديسمبر الماضي  نحو 77.98 جنيه مقابل 77.35 جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 76.38 جنيه في أكتوبر 2023.

ووصل حجم تداول فئة عملة 50 جنيه نحو 41.21 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 41.144 مليار جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة ب40.603 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

ووصل حجم تداول عملة الـ10 جنيهات نحو 8.742 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 8.441 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ8.584 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.

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