متضيعش الفرصة واحصل على شقة العمر | وحدة سكنية متشطبة بهذا المقدم

تتمتع الوحدات السكنية التي توفرها الحكومة بشعبية متنامية بين الجمهور، حيث يتم البحث عنها بشكل مكثف على الإنترنت للحصول على شقة تمليك من الدولة، ومن بين هذه الوحدات، يتميز مشروع داره الذي أُطلق بواسطة صندوق التنمية الحضرية في ثماني محافظات، يُعرف هذا المشروع بأسعاره التنافسية والتسهيلات المتنوعة التي يوفرها في خطط الدفع.

حجز شقة في مشروع داره 2024

وفي هذا الصدد، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لا توجد شروط أو متطلبات محددة للحصول على وحدة سكنية في مشروع داره.

ويمكن للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على شقة في أحد مشروعات الإسكان التقديم على هذه الوحدات أيضًا.

مساحات شقق مشروع داره 2024

تتراوح مساحات الشقق في مشروع “داره” حتى 182 مترًا مربعًا، وتتألف من ثلاث غرف وثلاث حمامات. وتُسلَّم هذه الشقق بتشطيب سوبر لوكس خلال فترة لا تتجاوز العامين.

أسعار شقق مشروع داره 2024

بالنسبة لأسعار الشقق في مشروع داره، فتتراوح بين 760 ألف جنيه و4 ملايين و640 ألف جنيه.

وتتيح خطط الدفع، دفع 15% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتقسيط الباقي على مدى 5 سنوات. وفي حالة الدفع النقدي، يحصل العميل على خصم 8%.

بالنسبة لأسعار شقق مشروع داره 2024 في مدينة نصر، سجلت الشقة 4 ملايين و 640 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات.

وأسعار شقق مشروع داره 2024 في منطقة الخيالة يوجد شقق 78 متر، وهي أقل مساحة، حيث سجلت الوحدة سعر يبدأ من 760 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات.

وسجلت أسعار شقق مشروع داره 2024 في منطقة المعصرة 1.3 مليون جنيه، حيث يصل متوسط مساحة الوحدة 113 متر، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات.

طريقة الحجز في مشروع داره 2024

ويمكن للمتقدمين حجز شقة في مشروع داره التواصل مع خط ساخن للمشروع وهو 15444 للحجز أو الاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما فيها خطط السداد والتسهيلات. يتم حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة دون وجود أي مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أي مسمى نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات.

إقبال كبير على شقق مشروع داره 2024

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى أنه في إطار الإقبال المكثف من المواطنين على حجز الوحدات السكنية بمشروعات الصندوق، ورغبة من الصندوق في توحيد البيانات والمعلومات عن المشروعات والوحدات، وكذا أسلوب وطريقة الحجز، يكون الحجز عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 15444، أو مكاتب الحجز بمقرات المشروعات.

وعن طريقة الحجز في مشروع داره 2024، فيمكن للمتقدمين حجز شقة في مشروع داره التواصل مع خط ساخن للمشروع وهو 15444 للحجز أو الاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما فيها أنظمة السداد والتسهيلات، ويتم حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة دون وجود أي مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أي مسمى نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات.

وفي إطار الإقبال المكثف من المواطنين على حجز الوحدات السكنية بمشروعات الصندوق، ورغبة من الصندوق في توحيد البيانات والمعلومات عن المشروعات والوحدات، وكذا أسلوب وطريقة الحجز، يكون الحجز عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 15444، أو مكاتب الحجز بمقرات المشروعات.