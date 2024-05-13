بسبب العملاء الأجانب.. الكونجرس الأمريكي يهدد بفرض عقوبات ضد جورجيا

هدد الكونجرس الأمريكي اليوم الاثنين بفرض عقوبات ضد جورجيا بسبب إقرار قانون العملاء الأجانب.

وتعتزم مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين فرض عقوبات على جورجيا بسبب إقرارها قانونا بشأن العملاء الأجانب، وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس.

ويتجلى ذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، وقعها 29 مشرعًا من الولايات المتحدة، وشددت الرسالة على “أننا نرفض الادعاءات القائلة بأن مشروع القانون هذا يستند إلى المشروع الأمريكي”.

وفي وقت سابق، أعلن كوباخيدزه أن البرلمان الجورجي في الجلسة العامة التي ستعقد غدا الثلاثاء سيتبنى قانون العملاء الأجانب في القراءة الثالثة والأخيرة.