هيومن رايتس ووتش: الاحتلال لم يوجه تحذيرات قبل الهجوم على عمال الإغاثة

التجويع أسلوب حرب..

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية لم توجه تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل شنها الهجمات.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل شنت 8 ضربات على الأقل على قوافل ومبان لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تمنع عمدا إيصال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية.

وقد تعرضت سيارة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح، أمس الاثنين، للاعتداء من قبل قوات الاحتلال، ما أسفر عن مقتل أحد الموظفين، وإصابة موظفة أردنية، نتيجة لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في رفح.