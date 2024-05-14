الرئيس الروسي يعيد تعيين دميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعيين دميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين.

كما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو من منصبه في تغيير كبير للقيادة العسكرية الروسية بعد مرور أكثر من عامين على هجومها في أوكرانيا، وبعد أيام من تجدد الحملة العسكرية.



واقترح بوتين تعيين الاقتصادي أندريه بيلوسوف ليحل محل شويغو، وفقًا لقائمة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي. ومن المؤكد أن تحظى هذه التوصية بموافقة المشرعين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت مهم من الصراع مع تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا، وبعد أن أطلقت للتو عملية برية جديدة كبيرة ضد منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.