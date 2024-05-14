زيلينسكي يناشد بلينكن إنقاذ أوكرانيا من أكبر عجز في الدفاع الجوي.. والأخير يطمئنه

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بالمساعدات الأمريكية "الحاسمة"، مؤكدا أن بلاده تواجه أكبر عجز في الدفاع الجوي.

وأخبر زيلينسكي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن أوكرانيا بحاجة إلى بطاريتين للدفاع الجوي لمدينة خاركيف الشمالية الشرقية، التي تتعرض لهجمات بسبب الضربات الجوية الروسية.

وقال بلينكن إن حزمة أسلحة أمريكية جديدة بدأت بالفعل في الوصول إلى أوكرانيا؛ مشيرا إلى أن المزيد من الإمدادات في الطريق؛ وذلك خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني في كييف اليوم الثلاثاء.

وقال بلينكن: "المساعدة في الطريق الآن، وبعضها قد وصل بالفعل وسيصل المزيد منها"؛ مؤكدا أن هذا سيحدث فرقا حقيقيا ضد الهجوم الروسي المستمر في ساحة المعركة.

وبدأ بلينكن، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا لتعزيز العلاقات وإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لكييف وسط حربها المستمرة مع روسيا.

وشارك الوزير بلينكن تفاصيل وصوله إلى كييف على X قائلا: "عدت إلى كييف اليوم لإظهار دعمنا الثابت لأوكرانيا وهم يدافعون عن حريتهم ضد العدوان الروسي".

وبالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أيضا إن الوزير بلينكن سيلتقي بالرئيس الأوكراني وكبار القادة الآخرين لمناقشة تحديثات ساحة المعركة.

ونشر على منصة "إكس": "أثناء وجوده في كييف، سيجتمع الوزير مع الرئيس زيلينسكي وكبار القادة الأوكرانيين لمناقشة تحديثات ساحة المعركة، وتأثير المساعدة الأمنية والاقتصادية الأمريكية الجديدة، والعمل المستمر لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا".