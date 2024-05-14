فرصة للمصريين .. كيف تحصل على تأشيرة اليونان للعمل عامين

يسعي العديد من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وعليه فإن هناك فرصة ذهبية للشباب المصريين للعمل فى اليونان.



فرص عمل فى اليونان



ومن المقرر أن تبدأ اليونان خلال هذا الصيف استقدام العمالة المصرية للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، وفقًا لما أعلنته وزارة الهجرة اليونانية في بيان، وذلك بحسب اتفاق بين البلدين لمواجهة النقص في العمالة.

الحصول علي تأشيرة اليونان



وسيتم مدّ فترة العمل الموسمي إلى عامين بدلًا من 9 أشهر فقط، وعليه يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات الحصول علي تأشيرة اليونان .

الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة اليونان

ويمكن للراغبين السفر إلي اليونان القيام بالتوجه للسفارة اليونانية فى مصر من أجل الحصول علي تأشيرة اليونان مع ضرورة توافر مجموعة من الأوراق المطلوبة والتي تشمل ما يلي :-

- استمارة التقديم للحصول على تأشيرة الشنجن «وهي 27 دولة أوروبية أعلنت إلغاء الحدود فيما بينها»، مع مراعاة ملء جميع الخانات في الاستمارة باللغة الانجليزية.

- يتم تقديم صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء دون نظارة 4x6، ويجب تطابق الصورة مع شكل المتقدم الحالي.

- تقديم أصل جواز سفر سارى لمدة 3 أشهر بعد انتهاء الرحلة، بحد أدني 2 صفحة فارغة بالكامل.

- في حالة عدم وجود تأشيرة شنجن على جواز السفر الحالي، يجب على المتقدم تقديم جواز سفر قديم يغطي فترة آخر سبع سنوات كاملة، مع مراعاة أن لا يتجاوز الفرق بين تاريخ انتهاء جواز السفر القديم و إصدار الجديد أكثر من ثلاثة أشهر.

- أصل القيد العائلي لطالب التأشيرة.

- يطلب القيد العائلي أو الفردي من المتقدم لطلب التأشيرة من سن 18 عامًا فما فوق.

وكان وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كاريديس اجتمع وزير العمل حسن شحاتة مؤخرا فى القاهرة، حيث تعهد الوزير اليوناني بدراسة مد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهراً؛ نظراً لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني.

ومن المقرر أن تستقبل اليونان حوالي 5000 عامل زراعي موسمي بموجب اتفاقية 2022 الموقعة مع مصر.



أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، أنها ستبدأ في استقدام عمال من مصر هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمعالجة نقص العمالة.