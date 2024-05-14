إعلامي: كولر يرفض المُجازفة بهذا اللاعب أمام الترجي

كشف الإعلامى محمد الليثى، استقرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على الدفع بثنائية محمد عبد المنعم ورامي ربيعة في خط دفاع الفريق أمام الترجي السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف محمد الليثى، خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7، قائلا "رغم عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية منذ أكثر من أسبوع إلا أن كولر يرفض المُجازفة باللاعب في مباراة الترجي المرتقبة بتونس خاصة وأن اللاعب عائد من إصابة طويلة في العضلة الخلفية، ويخشى تجددها وبات في حكم المؤكد أن يعتمد كولر على الثنائي عبد المنعم وربيعة في خط الدفاع على أن يجلس محمود متولي وياسر إبراهيم على دكة البدلاء".

وتابع "ياسر إبراهيم تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التي تعرض لها في مباراة ميدياما الغاني بملعب الأخير يوم 23 فبراير الماضي بدوري أبطال أفريقيا ".