شعبة الأدوية تكشف تفاصيل مهمة عن تحريك أسعار الدواء بسبب الدولار

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، آخر تطورات تحريك أسعار الدواء بسبب سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه.

وأضاف علي عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أننا نأمل في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 40 جنيهًا لتتراجع تكاليف إنتاج الدواء.

وتابع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه لو تم تحريك أسعار بعض أنواع الأدوية سيتم ذلك على مراحل وبشكل تدريجي.