شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية.

سعر الجرام عيار 24:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3560 جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.



سعر الجرام عيار 21:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3115 جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.



سعر الجرام عيار 18:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2670 جنيها للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.



الجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 24920 جنيها للبيع.

ومن جهته، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الشهر الماضي كان يشهد استقرارًا في أسعار الذهب محليًا، لافتًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا يومي الخميس والجمعة في البورصات العالمية.

نشتري ولا نستنى؟



وأضاف “واصف” خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أن السوق المحلي لم يشهد الارتفاع الذي حدث في البورصات العالمية، نظرًا لتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن كافة الأوقات مناسبة لشراء الذهب.

ووجه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات رسالة مهمة للمواطنين: “متسمعوش التحاليل اللي بتطلع حول أسعار الذهب لأن أسعار الذهب ترتبط بظروف اقتصادية وسياسية وجيوسياسية.. ولازم نحكم عقلنا في الشراء والبيع مش ان احنا نسمع كلام بعض الأشخاص المنتفعين اللي بينزلوا بيانات غير صحيحة”.