محلية النواب ترجىء الموافقة على مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/ 2025، وذلك بسبب عدم تسوية مديونيات مستحقة على الهيئة لبنك الاستثمار القومي.

وأرجعت اللجنة إرجاء مناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام وذلك بسبب الخسائر والعجز لدى الهيئة وعدم جدولة وتسوية الديون المستحقة على الهيئة رغم التوصية بذلك من قبل، وتم تأجيل المناقشة لمدة أسبوع.

و قال ممثلو الهيئة أنه في حالة الاتفاق بين بنك الاستثمار القومي والهيئة على تسوية المديونيات المستحقة على الهيئة للبنك يتم تخفيض ما تتحمله الخزانة العامة من أعباء قروض.

وبلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، 6 مليار و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.

بينما بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليار و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.