نائب رئيس جامعة الأزهر يعقد اجتماعا بعمداء كليات الوجه البحري استعدادا للامتحانات

اجتمع الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بعمداء كليات فرع جامعة الأزهر للوجه البحري وخلال اجتماعه أكد علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمه لإجراء امتحانات نهاية العام.

اجتماع عمداء كليات الوجه البحري استعدادا لامتحانات نهاية العام

كما أكد علي عدم منع الطلاب من دخول الامتحانات لعدم دفع المصروفات،مشددًا علي توفير الجو الملائم للطلاب لإداء الامتحانات في سهولة ويسر وحسن المعامله لهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمه لأعمال الامتحانات والمصدق عليها من مجلس الجامعة.

كما صرح فضيلته أن كليات الجامعة للوجه البحري قد أنهت الاستعداد لامتحانات نهاية العام، المحدد لها ١٨ مايو المقبل، مضيفًا فى تصريحه له اليوم، أن عدد كليات الوجه البحرى ٣٠ كلية و٣ معاهد معاوني قضاة منتشرة فى ٩ محافظات، أعلنت جميعها جداول الامتحان مع إعلان الضوابط المنظمة للجان الامتحانات وأن الكليات وضعت الجدول الزمنى لامتحانات نهاية العام الدارسي للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وأن عدد الطلاب المسموح لهم دخول الإمتحانات بالفرع يتجاوز ١٣٠ الف طالب.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد مغازي عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور أن عدد الطلاب المسموح لهم بدخول الامتحانات ((٧٩٦٠))طالب، وكذلك فرقتي معهد معاوني القضاء بالكلية (الأولي والثانية) والبالغ عدد طلابهما ((٣٧٣)) طالب، وأن جداول الامتحانات واللجان معلنة بلوحة الإعلانات بالكلية وعلى المركز الإعلامي لكلية الشريعة والقانون بدمنهور.

موضحًا أن امتحانات التخلف والشفهي تسير بعملية منتظمة وسلسة يتعرف الطلاب علي أماكن ولجان امتحاناتهم بيسر وسهولة عن طريق نشر أماكن اللجان على المركز الإعلامي للكلية وبأماكن دخول وتواجد الطلاب داخل الكلية،مع تواجد أستاذ مادة الامتحان داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، وكذلك أعضاء الكنترول لضبط اللجان وتوفير الهدوء والانضباط أثناء الامتحان لتهيئة الجو المناسب لتركيز الطلاب.

مضيًفا أنه تم تنفيذ تعليمات إدارة الجامعة الخاصة بلجان الامتحانات وكل ما يخص العملية التعليمية أثناء فترة الامتحانات.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا أن الكلية انتهت من تشكيل الكنترولات حتى تتم أعمال التصحيح والرصد أولاً بأول.

مشيرًا إلى أن الطلاب المخول لهم دخول الامتحانات يتجاوز ٢٠٠٠طالب، لافتا إلى أن الكلية أعلنت عددًا من الضوابط الخاصة بتنظيم الامتحانات داخل اللجان،وتابع أن الضوابط تتمثل فى حظر اصطحاب الموبايل أو أى وسيلة من وسائل الاتصال أو الإرسال أو التسجيل داخل اللجان، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن للطلاب أداء الامتحانات فى جو مثالي بعيدا عن أي تشويش أو ضوضاء أو ما يعكر صفو سير العملية الامتحانية.

فيما أكدت الدكتورة أماني هاشم، عميد كلية دراسات إسلامية بنات بالزقازيق، أن الكلية بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بالامتحانات داخل حرم الكلية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتشكيل لجان الكنترولات، والممتحنين، وإعلان الجداول، وتجهيز القاعات، والمدرجات، وأماكن إجراء الامتحانات المختلفة؛ لاستقبال الطالبات، والتأكيد على توافر كافة سبل الراحة لهن وأيضا توفير وسائل التهوية المختلفة.

كما أكدت على حرص إدارة الكلية وسعيها لتوفير عيادات طبية في كل مبنى من مباني الكلية الثلاثة مجهزة بأحدث الأجهزة والأدوية اللازمة، وتوزيع الطبيبات وهيئة التمريض على العيادات الثلاث وذلك استعدادا للظروف الطارئة لضمان سلامة الطالبة وحسن سير العملية الامتحانية.



وأضافت أن هناك مبنى كاملا للكنترولات تم تجهيزه لسرعة إعلان النتائج، فضلا عن تصميم برامج حديثة بالكمبيوتر تساعد فى سرعة إعلان نتائج الطالبات.

وأوضحت بأن الامتحانات ستعقد حضوريا وعلى فترتين لتجنب الزحام والتكدس الطلابي مع منح فاصل زمنى بين الفرق الدراسية فى القاعات لتنظيفها وتهويتها قبل دخول لجان الفترة الثانية.

مضيفة أن عدد الطالبات ١١ ألف طالبة مقسمين على البرامج والفرق الدراسية المختلفة، وعدد اللجان١٠٠ لجنة يوميا، موزعة على مباني الكلية الثلاثة وأن استيعاب كل لجنة ٣٠ طالبة،ويتم انعقاد امتحان كل فرقة في ثلاث مقررات دراسية أسبوعيا مع مراعاة الفاصل الزمنى لكل مقرر دراسي.

فيما قال الدكتور حمدي الهدهد عميد كلية بنات العاشر من رمضان أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤م بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان انطلقت اعتبارًا من السبت ١١مايو ٢٠٢٤م بالإختبارات الشفهية الإلكترونية للفرق النهائية بحوالي عدد (١٢) لجنة يوميًا لمدة ثلاثة أيام تليها اختبارات التخلف من يوم (١٤) مايو حتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤م بإجمالي(٨٠٠) طالبة.

كما تم الانتهاء من تجهيز جميع قاعات الاختبارات لأكثر من ثلاثين قاعة مجهزة لاستقبال حوالي (٣٠٠٠) طالبة في اختبارات نهاية العام.

ومن جانبها قالت الدكتورة سعيده صبح، عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالإسكندرية أن الكلية استعدت لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي حيث قامت الكلية بتجهيز ٦١ لجنة موزعة على ثلاث فترات لامتحان ٩٦٨٣ طالبة.

مضيفه بأن الكلية تضم أربع شعب وهي شعبة الشريعة الإسلامية وشعبة اللغة العربية وشعبة أصول الدين وشعبة الشريعة والقانون.

واستردت فضيلتها أن الكلية أعدت مجموعة من الضوابط والإرشادات الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية العام وتم تعليقها ووضعها على مداخل لجان الامتحانات ومن أبرزها منع دخول أجهزة الموبايل او السماعات والساعات الذكية، وحظر دخول الطالبات بالحقائب الخاصة بهم.

مشددة على ضرورة التزام الطالبات بالحضور بالكارنيه الخاص بالكلية ليتمكن من دخول الامتحانات.

فيما قال الدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة أن الكلية اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بداية من مراجعة وتجهيز القاعات والمدرجات والتهوية اللازمة المناسبة،مع العمل على تهيئة الجو المناسب لأبنائنا الطلاب؛ كي يؤدوا الامتحانات على أكمل وجه ممكن.

مضيفًا أنه تم وضع جداول الامتحانات بما يحقق الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي ٢٠٢٣. ٢٠٢٤م،التأكيد على حضور أستاذ مادة الامتحان؛ للرد على استفسارات الطلاب في حدود المسموح به قانونًا.

مؤكدًا أنه تم التنبيه على أن تكون الأسئلة من الكتاب المقرر ومما تم شرحه مع الدقة في التصحيح،وعلى أن تتضمن الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

وتابع أنه تم التأكيد على مراعاة التدرج عند وضع الأسئلة من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة،وأن تناسب الأسئلة الوقت والزمن المُخصص للامتحان.