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ديني

مرصد الأزهر يستقبل وزير الشئون السياسية لجمهورية سيراليون |صور

مرصد الأزهر يستقبل
مرصد الأزهر يستقبل وزير الشؤون السياسية لجمهورية سيراليون

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، امارا كالون وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية لجمهورية سيراليون، والسفير صادق سيلا سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وخلال اللقاء قدمت "سلامة" نبذة تعريفية عن طبيعة عمل المرصد وعدد الوحدات العاملة به وأبرز القضايا محل البحث والدراسة.

وتعرّف الحضور في أثناء تفقدهم لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغات الأجنبية على الدراسات التي نفذت لبيان العوامل المؤدية إلى التطرف وجهود متابعة أوضاع اللاجئين في إفريقيا وباقي أنحاء العالم، إلى جانب التوصيات الصادرة بهذا الصدد. 

وعقب اللقاء، ثمن امارا كالون وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية لجمهورية سيراليون، الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة شيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر في سبيل إحلال قيم التسامح والتعايش السلمي، ومواجهة التحديات الناجمة عن الغلو والتشدد وأثرهما في ازدياد أعداد اللاجئين في قارة إفريقيا التي تعاني بالفعل من الإرهاب.
 

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الأزهر التطرف سيراليون

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