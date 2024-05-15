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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط طن دقيق و100 كيلو زيت طعام وسلع مجهولة المصدر بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية قام قطاع تموين جنوب الشرقية بحملة تموينية برئاسة عاطف عراقي رئيس القطاع بمدينة العاشر من رمضان للمرور على المطاعم والمخابز والمحال التجارية ، وقد أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 5170 جنح العاشر ضد صاحب مخبز سياحى و ضبط عدد 20 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو فاخر مجهول المصدر داخل المخبز ما يعادل طن دقيق.

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كما تم تحرير محضر رقم 5169 جنح العاشر ضد صاحب مطعم فول وفلافل بالعاشر لإستخدام زيت طعام مجهول المصدر فى إعداد المأكولات وتحريز عدد (5 ) جراكن إجمالي 100 كجم زيت طعام مجهول المصدر وتحرير محضر رقم 5171 جنح العاشر ضد صاحب مطعم فول وفلافل بالعاشر لعدم الإعلان عن اسعار المأكولات المعروضة للبيع بالمطعم .

وتم تحرير تقارير مخالفة لعدد 6 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وعدم نظافة أدوات المعجن.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التموين بالشرقية التموين وجهاز حماية المستهلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية العاشر من رمضان تحرير محضر

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