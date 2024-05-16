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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3125 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-5-2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

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أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 .. فيديو


كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم 


وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3571 جنيها.

- كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3125 جنيها

- في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2679 جنيها.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 2083 جنيها.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم  25 ألف جنيه.


سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي استقرت أسعار الذهب، ، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.

و استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأونصة،  وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده واحدا بالمئة الثلاثاء الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2362.80 دولار للأونصة.

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«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وترقب بالأسواق لبيانات التضخم الأمريكية اليوم

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شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.57 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 990.06 دولار. وصعد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1053.75 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.

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