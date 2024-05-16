تداول ورقة امتحان الجبر بالشهادة الإعدادية في المنوفية على الفيسبوك

تداولت اليوم باحدي مدارس قويسنا في محافظة المنوفية ورقة امتحان الجبر عقب بدء الامتحان في أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنوفية حيث تم نشر الامتحان علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وقرر محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، إحالة الطالب الموضح رقمه علي اورقة المنشورة للتحقيق وتغيير رئيس اللجنة والدفع برئيس لجنة اخر مع بدء التحقيقات في الواقعة.

وأكد الفولي أنه لم يتم تسريب الامتحان وانما تم رفع صورة الامتحان بعد بدء الامتحان من داخل اللجنة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك..

وأشار الفولي الي أنه سيتم التحقيق مع الجميع لمعرفة من قام برفع الامتحان علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وإذا ثبت تورط الطالب سيتم حرمانه من الامتحانات والتحقيقات مستمرة لمعرفة من المتورط في ذلك.

وكانت محافظة المنوفية قد أعلنت الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة والتي ستنطلق اليوم الخميس 16 مايو الجاري في 401 لجنة تستقبل 81 ألف و70 طالب وطالبة علي مستوي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة .



وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة اللجان لاستقبال الطلاب على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى "ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات " فترة ثانية، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى مؤكداً على أنه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

