محافظ المنوفية يناقش الموقف النهائي ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقطاعات الحيوية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ووكيل وزارة الصحة ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون و الشهداء ، وعدد من ممثلي الرى والطرق والغاز ، ومدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام.



وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف النهائي ونسب تنفيذ عدد من المنشآت للوقوف على معوقات التسليم والعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، كما تطرق الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بقري المركزين .



ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان توضيحي للوحدات الصحية التي تم استلامها وتشغيلها ، منوهاً الي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المعنية للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة .