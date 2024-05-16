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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام الشهادة الإعدادية.. محافظ المنوفية يتفقد سير الامتحانات| صور

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2024 ، وذلك للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومحمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

تداول ورقة امتحان الجبر بالشهادة الإعدادية في المنوفية على الفيسبوك

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وانطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 16 مايو وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري ، ويؤدي الطلاب امتحان مادتي " الجبر والإحصاء - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وتابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بحي غرب والتي تضم 21 لجنة بالإضافة إلى لجنة خاصة ويؤدى بها 418 طالب ، وكذا متابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية المشتركة بشنوان بمركز شبين الكوم بـ 10 لجان و202 طالب وطالبة.


وخلال تفقده ، اطمأن محافظ المنوفية ٍعلى انتظام سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر والتأكد من الطلاب عن مدى سهولة الامتحان، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى بدء وانتظام الامتحانات بـ 401 لجنة لتأدية 81 ألف و70 طالب وطالبة علي مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بالغرف الفرعية بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير الامتحانات أولاً بأول ورصد أية تجاوزات والتعامل الفوري مع أية معوقات لتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة والمرور الميداني على كافة اللجان للتأكد من انتظام العملية الإمتحانية والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة وتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق ، مشيراً إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الحالة العامة للامتحانات وتذليل العقبات حفاظاً على استقرار العملية التعليمية.

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