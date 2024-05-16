اليوم بداية الموجة الحارة .. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن الهيئة العامة للارصاد الجوية تحذر من تعرض البلاد لـ موجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء تستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

وتبدأ هذه الموجة شديدة الحرارة من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، حيث ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال ساعات النهارعلى جنوب البلاد الصعيد.

وعن طقس اليوم وفقا لهيئة الارصاد فانه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية

ويكون مائلا للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وقد وأوضحت الهيئة إن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لبدء موجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًااليوم حيث ستزيد درجات الحرارة المتوقعة 3 درجات لتصبح 33 درجة العظمى في الظل بينما ستظل درجة الحرارة الصغرى عند 19 درجة.

وعن موعد ذروة هذه الموجه شديده الحرارة

فسيكون تكون يومي السبت والأحد المقبلين 18 و 19 مايو

حيث ستصل درجة الحرارة بهما إلى 36 درجة العظمى بينما ستكون الصغرى يوم السبت 25 درجة ويوم الأحد 23 درجة

وقد نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول المياه الباردة على مداراليوم وارتداء أغطية الرأس لمواجهة حرارة الطقس

، وتأجيل المشاوير غير الضرورية لبعد ساعات الذروة التي تنحصر (من الساعة 1 حتى 4 عصرًا)

وعن اهم الظواهر الجوية المؤثره فى طقس اليوم

فقد حذرت خرائط الطقس من تعرض البلاد لـ 3 ظواهر جوية،

حيث رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربةعلى مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة إن سرعة الرياح من 40 إلى 60 عقدة في الساعة

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