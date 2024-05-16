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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد تشييع جنازة زوجة أحمد عدوية

احمد عدوية وزوجته
احمد عدوية وزوجته

توفيت ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب القدير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي أشرف محمدين موعد الجنازة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب:"انتقلت إلى رحمة الله اختنا وجارتنا الغالية السيدة نوسي عدوية، زوجة الفنان احمد عدوية- وصلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.

على جانب اخر قال الفنان أحمد عدوية  إن اغنية سلامتها أم حسن  كانت أولى أغانيه التي حققت له شهره واسعة  وانه يعشق الفن  الشعبي  عشقا خاصا.


وأردف عدوية  خلال لقاءه ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على فضائية  “ ON":" الاغنية ضربت  في السوق  وعندما وصلت شهرتي لمستويات كبيرة وحققت مبيعات  في الشرائط والكاست تجاوزت المليون نسخة شعرت بالسعادة و" الجمال والحنيه ".

وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية

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إلتقطت اطراف الحديث زوجته ونيسة أحمد عاطف متحدثة عن رحلة البدايات وكيفية إنتقاء الكلمات والاعمال الخاصة به قائلة : تبناه الاستاذ مأمون الشناوي وعاطف منتصر  بالاضافة لشخص يدعى حسن أبو عتمان وهو شاعر  بالاضافة لحسن ابو السعود .


وعلق عدوية قائلا : " الشاعر  حسن ابو عتمان شاعر كتب لي الكثير من الاغاني الناجحه منها سلامتها أم حسن  وهو رفيق  العمر   قائلا : أنا الي كنت بختار الاغاني  والكلمات "، لتعلق زوجته : عدوية لازم يختار على اساس الاحساس  وقربها للناس  ".

السح الدح إمبو

وعن وجود كلمات غريبة  في بعض الاغاني حينها لم تكن مفهومة مثل السح الدح إمبو   قالت : "  هذا هو الاختلاف أنه إختار طريق مختلف حينها ليقوم بالغناء عندما كان الشائع غناء الاطلال  وغنى عكس الناس وده الاختلاف واعتقد ده أحد عوامل النجاح "


وعن  مصدر كلمة " السح الدح إمبو"  قال عدوية  : " إبن أختي  ". 

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