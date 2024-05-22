أول تعليق من أمريكا على اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين

علق البيت الأبيض، اليوم الأبعاء، على قرار كلا من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية مستقلة.

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطوة إسبانيا والنرويج وأيرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مكررة أن الرئيس الأمريكي يدعم مسارًا يؤدي إلى حل الدولتين، وسيواصل السعي لتحقيق ذلك من خلال المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إن "بايدن مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية".

وأضاف أنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدعم حل الدولتين في تصريحاته في حفل افتتاح كلية مورهاوس، واصفا إياه بأنه "الحل الوحيد الذي يعيش فيه شخصان في سلام وأمن وكرامة".

كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين، أمس الثلاثاء، إن العملية "لا تزال جارية إلى حد كبير" للتوفيق بين الشكل الدقيق لمرحلة ما بعد الصراع ومرحلة حل الدولتين، بمجرد انتهاء القتال بينما تناقش الولايات المتحدة هذه الأفكار مع العواصم العربية الأخرى و إسرائيل.