في خطوة مفاجئة.. سوناك يدعو إلى إجراء انتخابات عامة في يوليو

قالت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة الغارديان ، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيدعو بعد ظهر اليوم إلى إجراء انتخابات مبكرة مفاجئة لشهر يوليو، وهي مسابقة ستشهد محاولة كير ستارمر لتولي السلطة لصالح حزب العمال بعد 14 عامًا من الحكومة التي يقودها المحافظون.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء أن الانتخابات ستجري في أوائل الصيف، مع تكهنات بأنها ستجرى في 4 يوليو، بعد أن زعم ​​أن التضخم عاد تحت السيطرة وأن الاقتصاد يتحسن.

ويتقدم حزب العمال بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصبح ستارمر رئيس الوزراء المقبل بعد تغيير حزبه منذ هزيمته التاريخية في الانتخابات قبل خمس سنوات تقريبًا.

وسيصدر سوناك هذا الإعلان بعد يوم من التكهنات المحمومة في وستمنستر، والتي أثارتها أخبار اقتصادية جيدة نادرة للحكومة واجتماع مجلس الوزراء في توقيت غير معتاد، مع تغيير كبار الوزراء خططهم للحضور.