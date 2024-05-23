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انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد  رنا عبدالرحمن تغطية عن  ظل استمرار الدمار و المجازر التى يرتكبها الاحتلال الصهيوني فى حق الفلسطينيين، تحركت النرويج وأيرلندا وإسبانيا لـ الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية. 
وهذا يعد ضربة جديدة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

حيث اليوم اعلن رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، أن النرويج ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 من الشهر الجاري

وقال رئيس الوزراء النرويجي، في تصريحات له اليوم، إنه يتعين علي أوسلو الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

كما أعلنت إسبانيا نيتها الاعتراف فى اليوم نفسه.
حيث قال رئيس الوزراء الإسباني  بيدرو سانشيز، خلال كلمة في البرلمان اليومان بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وأشار الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض حل الدولتين "للخطر ويواصل تدمير غزة"
وقال ان شعب أسبانيا مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".
كما شدد على أن "التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سيواجهونها عبر الآليات الديمقراطية".

و أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم  الاعتراف بدولة فلسطينية
وكانت قد نقلت وكالة رويترز نقلت فى وقت سابق عن مصدر مطلع أن الحكومة الأيرلندية ايضا ستعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

كما أشارت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تخطط للاعتراف

واعتبرت ان حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

ومساء امس قالت الحكومة الأيرلندية، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح اليوم الأربعاء، لكنها لم تحدد الموضوع.

واليوم استدعت إسرائيل سفيريها فى أيرلندا والنرويج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم ، أنه أمر بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل لدى أيرلندا والنرويج للتشاور في ضوء قرارات هذه الدول بـ الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس: "إنني أبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى أيرلندا والنرويج، أن إسرائيل لن تبقى صامتة في وجه أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر. وأن قرار اليوم يبعث برسالة إلى الفلسطينيين والعالم أن الإرهاب يؤتي ثماره، وبعد أن ارتكبت حماس أكبر مـ.ذبحة لليهود منذ المـ.حرقة، وبعد ارتكاب جرائم جـ.نسية بشعة شهدها العالم، اختارت هذه الدول مكافأة حماس وإيران بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

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