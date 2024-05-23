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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فوائد وأضرار تناول عصير البطيخ طوال الصيف

عصير البطيخ
عصير البطيخ

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة خلال فصل الصيف، ولكن ما تأثير تناوله على الجسم بشكل متكرر خلال فصل الصيف.

وفقا لما جاء فى موقع فارمسي نعرض لكم أهم فوائد تناول عصير البطيخ طوال الصيف.

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فوائد البطيخ 
يرجع اللون الأحمر للبطيخ إلى وجود مركب نشط حيويًا يسمى الليكوبين فيه ومن المعروف أن هذا المركب (الليكوبين) يضفي اللون الأحمر على الفواكه والخضروات و من المفترض أن الاستخدامات الصحية المحتملة للبطيخ قد تكون بسبب وجود اللايكوبين فيه. 

عصير البطيخ للإجهاد التأكسدي  
أظهرت دراسات متعددة أن المركب النشط بيولوجيًا (الليكوبين) الموجود في عصير البطيخ قد يكون لديه القدرة على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة من خلال إظهار نشاط مضاد للأكسدة محتمل (تحييد الجذور الحرة). 

في عام 2011 أظهرت دراسة على المدخنين أن اللايكوبين قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وقد يكون لعصير البطيخ استخدام محتمل لتقليل الإجهاد التأكسدي والأمراض الالتهابية التي تسببها. 

عصير البطيخ لعلاج السرطان  
شرب عصير البطيخ قد يكون قادرًا على تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان لدى النساء وقد أظهرت الدراسات أن عصير البطيخ قد يكون له تأثير إيجابي على سرطان القولون والمستقيم (سرطان الأمعاء الدقيقة) وقد يكون مفيدًا أيضًا لأنواع أخرى من السرطان و هناك حاجة لمزيد من الأبحاث حول فوائد عصير البطيخ للسرطان. 

 

عصير البطيخ لمرض السكري  
أظهرت دراسة أجريت في عام 2008 أن البطيخ قد يكون لديه القدرة على المساعدة في زيادة نسبة الجلوكوز في الدم وقد يكون له القدرة على زيادة مستويات الأنسولين و هناك علاقة بين المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في عصير البطيخ (الليكوبين) ومستويات الأنسولين في الجسم. 

عصير البطيخ للقلب  
يساعد عصير البطيخ في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يكون هذا التأثير بسبب وجود بعض الفيتامينات (A، B6 وC) والليكوبين والمركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في البطيخ قد تساعد في زيادة سمك الأوعية الدموية وقد تساعد في تقليل خطر احتشاء عضلة القلب، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والدراسات للتأكد من إمكانية استخدام عصير البطيخ لصحة قلب الإنسان.

عصير البطيخ للعيون  
قد يكون للبطيخ القدرة على المساعدة في علاج الأمراض التنكسية للعين مثل الضمور البقعي (الذي يسبب عدم وضوح الرؤية) و قد يكون هذا بسبب وجود بعض المركبات والفيتامينات الموجودة في البطيخ، ومع ذلك لا يوجد الكثير من الأبحاث المتعلقة بالاستخدام المحتمل لعصير البطيخ للعيون.


الآثار الجانبية لعصير البطيخ: 
يجب اتخاذ احتياطات عامة قبل استخدام عصير البطيخ و تأكد من سؤال طبيبك عما إذا كان من الآمن شرب عصير البطيخ أثناء الحمل أو الرضاعة وأثناء إعطائه للأطفال أو كبار السن أو الأشخاص الذين يتم تشخيصهم أو الاشتباه في أي حالة. يرجى عدم العلاج الذاتي.  


هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم سلامة عصير البطيخ مع أدوية أخرى و قد تتفاعل مع الأدوية ويجب استشارة طبيبك حول شرب عصير البطيخ بكميات كبيرة لخصائصه وسيكونون قادرين على إرشادك بشكل مناسب لأنهم قد يعرفون حالتك الصحية بالتفصيل ويرجى عدم تغيير أو استبدال أو تجنب أو إيقاف أي علاج مستمر. 

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