وفاة شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز وتشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة

توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة شقيقة الفنانة لبني عبد العزيز.

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة الشابة نوران أبو طالب والتى كتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: بسم الله الرحمن الرحيم توفيت اليوم إلى رحمة الله تعالى السيدة لميس عبد العزيز بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة السيدة لبني عبد العزيز والصلاة على روحها بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود والعزاء بمسجد الشاذلية يوم الاحد بعد صلاة المغرب ونسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروها وإنا لله وإنا إليه راجعون

وكشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن سر ابتعادها عن تقديم اعمال فنية خلال السنوات الماضية ، منذ ان قدمت آخر اعمالها فيلم جدو حبيبي عام 2012 .

وقالت الفنانة لبني عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سبب إبتعادي عن الساحة الفنية لما يزيد عن العشر سنوات ، بسبب عدم عرض أعمال جيدة علي .

وتابعت لبني عبد العزيز : لو عرض علي عمل جيد سأوفق عليه ، ولكني لن أعمل عمل دون المستوي سواء من حيث الإخراج أو الإنتاج أو الكتابة .

واستكملت لبني عبد العزيز : ما يمهني هو القيمة التى يريد أن يقدمها العمل للمشاهد، فلا أرغب فى تقديم أعمال تجارية .

وتقول لبني عبد العزيز : لا يشغلني مساحة الدور، فحتي لو ظهرت على الشاشة لمدة 5 دقائق فقط ، ولكن لابد وان يكون الدور ذو أهمية داخل الأحداث.

رفض الهجرة :

وكانت قد كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن تفاصيل رفضها طلب أبنائها بالسفر للإقامة معهم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الفنانة القديرة لبني عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مازالت متمسكة بقرار رفضي الإقامة الدائمة مع أولادي فى الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الممكن أن أسافر إليهم من باب الزيارة، لكن أرغب فى أن أعيش وأموت على أرض مصر .

وأضافت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : عشت فى الولايات المتحدة الأمريكية سنوات طويلة من عمري ، ولم أشعر للحظة واحدة أنني اعيش فى بلدي ، فكنت دائما أشعر أنني ليس فى أرضي ، ولابد من العودة الى موطني ، وربنا كان كريم معي وشاء أن أعود إلى بلدي مرة أخرى.

وتقول لبنى عبد العزيز: على الرغم من ان الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية سهلة ، إلا أن المصريين لهم طابع خاص ومختلف فهم أهلي ، وحين تشعر بانك وسط أهلك تشعر بالاطمئنان.