خالد أبوبكر: محدش يقدر يجبرنا على مواقف تخالف مبادئنا.. ومصر ترفض سياسة الأمر الواقع

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن مصر تقدم موقفًا رسميًا معلنًا ومشرفًا حيال معبر رفح، وترفض واقعا يفرض بالقوة.

وأكد خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك أزمة إنسانية وكارثية طاحنة في قطاع غزة، ومصر- بحسب مصادرها- أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك، وتعمل بكل السبل لتخفيف الوطأة الإنسانية بقطاع غزة.

وواصل خالد أبو بكر،: "محدش يزايد علينا.. فمصر تقدم أداءً منضبطا وسريعا وحكيما وبه قوة، ولن يضطرنا أحد لأخذ موقف على حساب مبادئنا.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار، واتفاق لـ الهدنة في القطاع.

كما شهد الاتصال الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.