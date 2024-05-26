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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع وأحمد موسى: الأهلي زعيم القارة وحبيب الملايين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

وزير الرياضة: مصر أصبحت ملكة أفريقيا في كرة القدم

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديمه الدعم اللازم للرياضة.

 

وزير البترول: نتحمل 70 مليار جنيه «فرق تكلفة» لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن فرق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، يقدر بـ 70 مليار جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه في المازوت.

 

تفوق على والده| تعليق مثير من والدة مصطفى شوبير على تتويج الأهلي بكأس إفريقيا

هنأت مها سلامة، والدة مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، جماهير النادي بالفوز بلقب أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخ المارد الأحمر.

 

متى تنتهي خطة تخفيف أحمال الكهرباء؟.. وزير المالية يكشف مفاجأة

أجاب وزير المالية الدكتور محمد معيط، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له قائلة:الشارع بيسأل مع كل تدفقات الاستثمار الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة أو الأموال الساخنة وقرض صندوق النقد الدولي ألا تستطيع  الحكومة تدبير 300 مليون دولار شهرياً مقابل الانتهاء من خطة تخفيف الاحمال؟ الحكومات تعمل على مواجهة التغيرات؟.

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "هنيئا للأهلي وجمهوره".

 

حبيب الملايين .. أحمد موسى: الأهلي زعيم قارة إفريقيا |فيديو

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد تحقيق النادي الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه .

 

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

https://www.elbalad.news/6212869

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أسباب اتجاه الدولة إلى تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار.

 

بعد اتصال بايدن بـ الرئيس السيسي.. تجهيز 600 شاحنة مساعدات لدخولها غزة

كشف كريم رجب مراس إكسترا نيوز، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح، وذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت.

 

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سعر رغيف الخبز، قائلا:" حد عارف بيكلف الدولة كام؟!".

 

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