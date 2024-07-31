أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

علم “صدى البلد” من محامي ضحية الفنان أحمد صلاح حسني، أن الفنان عرض مبلغا ماليا قدره 600 ألف جنيه مقابل التصالح والتنازل عن القضية.

وأكد محامي الضحية، أنه لا توجد نية للتصالح إلا بعد صدور حكم من المحكمة أول درجة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها على الفنان أحمد صلاح حسني لتسببه في تدمير سيارة موظف وإصابته، حيث اطلعت المحكمة في الجلسة الماضية على المذكرة المقدمة من دفاع المجني عليه.

محاكمة أحمد صلاح حسني

وكانت النيابة العامة أحالت الفنان أحمد صلاح حسني للمحاكمة لاتهامه بتحطيم سيارة موظف بعد اصطدامه بها بمطلع أحد الكباري بنطاق القاهرة الجديدة أثناء سيره في منطقة التجمع، وذلك في غضون شهر يناير 2024.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير 2024 حيث اصطدمت سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف على أحد كباري دائرة قسم شرطة التجمع الخامس وترتب عليها إصابة قائدها بكدمات في الظهر والرأس.

وقال ضحية المتهم أحمد صلاح حسني فى تحقيقات النيابة العامة إن الواقعة بدأت عندما كان يسير على كوبري أرابلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة من الخلف، وأنه شدة الصدمة دفعت سيارته للأمام ما تسبب في إصابته بكدمات بالظهر والرأس والسيارة دُمرت بشكل كملم.

وأكد ضحية أحمد صلاح حسني، أن “السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، وقد اشتريتها عبر المبادرة الرئاسية إحلال السيارات بالتقسيط، ومش قادر أصلحها ولا أدفع قسطها، والحادث تسبب في تهشمها تماما”.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في شهر يناير الماضي، يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابلا" بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن وقوع تلفيات كبيرة بها، وتحرر محضر بالواقعة.