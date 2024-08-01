بعد أزمة دهس شخص.. زوجة عصام صاصا: لقيت الناس بتبرر الكره والحقد

نشرت زوجة عصام صاصا عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، منشورا بعد أزمة زوجها.

وقالت زوجة عصام صاصا: “في ناس شايفة الغلط بمزاجها وشايفة إن هما اللي صح ومش بيظلموا غيرهم، وإن الغلط دا لو هما عملوه هيبقى غصب عنهم بس لو حد غيرهم عمله يبقى يستاهل، خلال 3 شهور حصل كام موقف كده، لقيت ناس بتهاجم الشخص مش علشان هو غلط لأ، علشان هو مشهور، ما مينفعش تعمل زينا يعني المشهور ميعملش الغلط واللى مش مشهور يعمله عادي”.

واستكملت: “لقيت الناس بتبرر الكره والحقد بس في صورة تانية إلي هو أي واحد أو واحدة عندها نقص في حاجة لو غلطوا يقولو غصب عني، وعايزين كل الناس تشوفهم مظلومين، مع إن هم هم إلي لو شافو مشهور غصب عنه عمل غلط، أول ناس بتهاجمه، كأن المشهور مش بني آدم”.

وأضافت: “مش متخلية إني عايشة وسط ناس بتبرر الغلط لو ليهم، وتهاجم غيرها وتقول هو عشان معاه فلوس يجي على الغلبان، أنا كنت فاكرة العيب فيا وفي حياتي اكتشفت من كام مشكلة حصلت على الميديا مع غيرنا إن الناس بتبرر الغلط لنفسها، ولما غيرهم يعملوا غلط يقولوا لأ غلط، وفي الحقيقة الغلط غلط والصح صح، واللى معاه فلوس زي اللى مش معاه”.