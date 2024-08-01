الدفاعات الجوية الإسرائيلية ترفع حالة التأهب في الشمال.. وتوجيهات عاجلة إلى المصانع

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية ترفع حالة التأهب لاعتراض أي تهديد من لبنان.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فإن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على جهوزية عالية لاعتراض أي تهديد من لبنان فيما تحلّق مقاتلات من سلاح الجو تنفذ دوريات في أجواء البلاد وخاصة في الجبهة الشمالية.

كما ذكرت البث الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية أوعزت إلى المصانع في شمال إسرائيل التي لديها مواد خطرة بإفراغها أو تقليص الكميات التي لديها كإجراء وقائي

وبالأمس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مكالمة هاتفية إن إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد الصراع المستمر إلى حرب واسعة النطاق.

ووفقا لتايمز أوف إسرائيل فعلى الرغم من الاغتيالات الأخيرة لقادة حزب الله وحماس، أكد جالانت على التزام إسرائيل بالسلام بينما أكد على استعداد جيش الإحتلال الإسرائيلي للرد على أي هجمات.

وجاءت المكالمة الهاتفية بين جالانت وأوستن في أعقاب عمليات التصفية الأخيرة التي استهدفت زعيمين مهمين: القائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، والزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.