هشام عباس يقدم حميد الشاعري بحفلة كاسيت 90

قدم الفنان هشام عباس الفقرة الثانية للفنان حميد الشاعري ضمن فعاليات كاسيت 90 المقام بمدينة العلمين الجديدة, بعد ما انتهي من تقديم فقرته الغنائية التى تضمنت العديد من أغانيه .

وكشف الحساب الرسمي لمهرجان العلمين على موقع «إنستجرام»، عن حفل «كاسيت التسعينات»، ، بمنشور جاء بتعليق: “فاكر شريط الكاسيت وإحساسك وأنت بتسمع أول أغنية في الألبوم؟، مهرجان العلمين الجديدة 2024، بيقدم حفلة هترجع لجيل التسعينات أحلى ذكرياته، حفلة هيكون فيها أصوات بتخلي قلبنا يدق ويرجعنا لأجمل الأوقات”.

ويجمع حفل “كاسيت التسعينات” ، كل من النجوم: حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وخالد عجاج وهشام عباس، ومن المقرر إقامته يوم الخميس 1 من شهر أغسطس القادم على مسرح «يو أرينا».

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.