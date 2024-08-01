قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام عباس يقدم حميد الشاعري بحفلة كاسيت 90

هشام عباس
هشام عباس

قدم الفنان هشام عباس الفقرة الثانية للفنان حميد الشاعري ضمن فعاليات كاسيت 90 المقام بمدينة العلمين الجديدة, بعد ما انتهي من تقديم فقرته الغنائية التى تضمنت العديد من أغانيه .

وكشف الحساب الرسمي لمهرجان العلمين على موقع «إنستجرام»، عن حفل «كاسيت التسعينات»، ، بمنشور جاء بتعليق: “فاكر شريط الكاسيت وإحساسك وأنت بتسمع أول أغنية في الألبوم؟، مهرجان العلمين الجديدة 2024، بيقدم حفلة هترجع لجيل التسعينات أحلى ذكرياته، حفلة هيكون فيها أصوات بتخلي قلبنا يدق ويرجعنا لأجمل الأوقات”.

ويجمع حفل “كاسيت التسعينات” ، كل من النجوم: حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وخالد عجاج وهشام عباس،  ومن المقرر إقامته يوم الخميس 1 من شهر أغسطس القادم على مسرح «يو أرينا».

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

أغاني هشام عباس حفل كاسيت 90 أخبار مهرجان العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

موضوعات متعلقة

بصعود هشام عباس.. انطلاق حفل كاسيت 90 ضمن فعاليات مهرجان العلمين

حورية فرغلي وصناع فيلم «المدرسة» يعلنون الحداد على ضحايا حادث الضبعة

دنيا ولا تسوى.. بشرى تنعى المنتجين الثلاثة ضحايا حادث طريق الضبعة

دا اللي عاوزاه منك .. بوسي توجه رسالة مؤثرة لـ شيرين

الحقوا التذاكر.. مهرجان العلمين يروج لحفل رامي جمال

ماذا قالت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي عن مشاركتها في مهرجان العلمين ؟

سمر طارق تناقش مراحل الحزن الخمسة في الميني ألبوم فرق توقيت

بمشاركة هشام عباس.. حميد الشاعري يروج لحفل كاسيت 90

ترشيحاتنا

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة في قطاع أكتوبر

أولمبياد باريس.. منتخب مصر يلتقي النرويج في منافسات كرة اليد

الري في قلب "حياة كريمة" منذ 2019.. مشروعات عملاقة لتوفير المياه

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-