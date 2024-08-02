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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر عن فوز الأهلي : الفدائي وسام

صدى البلد

علق الإعلامي سيف زاهر علي فوز الأهلي  على البنك بهدف دون رد  في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من عمر بطولة دوري NILE على ستاد القاهرة الدولي.

 

وكتب سيف زاهر : بهدف الفدائي وسام .. الأهلي خطوة للأمام، الأهلي يفوز على البنك الأهلي 1-0 محققا الفوز الـ 18 على التوالي، و رجل المباراة هو ................؟

ونجح النادي الأهلي في الفوز على البنك بهدف دون رد عن طريق وسام أبو علي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من عمر بطولة دوري NILE على ستاد القاهرة الدولي.

 

الأهلي يحتاج لـ4 نقاط لحسم لقب الدوري

بهذه النتيجة يحتاج النادي الأهلي لـ4 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري حيث سيلتقي المقاولون يوم الأحد المقبل وفي حال فاز سيحتاج لنقطة وحيدة من أمام سموحة في الجولة بعد المقبلة لحسم اللقب.

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 75 في المركز الأول بعد خوضه 29 مباراة ونجح في الفوز بـ29 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مباراتين، فيما ظل البنك عند النقطة 34 في المركز الـ12.

سيف زاهر الاهلي و البنكك الاهلي أخبار الدوري الممتاز الأهلى

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