بعد تألقه .. إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الأهلي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة بنجم الأهلي وسام أبوعلي بعد فوز الفريق على البنك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من عمر بطولة دوري NILE على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : وسام أبو علي ينفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 15 هدف.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على البنك بهدف دون رد عن طريق وسام أبو علي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من عمر بطولة دوري NILE على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يحتاج لـ4 نقاط لحسم لقب الدوري

بهذه النتيجة يحتاج النادي الأهلي لـ4 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري حيث سيلتقي المقاولون يوم الأحد المقبل وفي حال فاز سيحتاج لنقطة وحيدة من أمام سموحة في الجولة بعد المقبلة لحسم اللقب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 75 في المركز الأول بعد خوضه 29 مباراة ونجح في الفوز بـ29 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مباراتين، فيما ظل البنك عند النقطة 34 في المركز الـ12.