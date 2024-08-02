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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة سير العمل.. حملة للمرور على الوحدات الخدمية بكفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية حملة للمرور الميداني على الوحدات الخدمية المختلفة لمتابعة سير العمل في كافة الوحدات الصحية والشباب والرياضة.


وقال محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر قيام الأجهزة التنفيذية بالمرور علي الوحدات الصحية ومراكز الشباب بنطاق الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى حيث تم المرور على والوحدات الصحية بقري المنشاة الكبرى والصغري والصفين وتم متابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من مدي تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكذلك الإداريين كما تم التأكد من مدي توافر الادوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها الوحدات الصحية للمواطنين.


كما تم المرور على مركز شباب المنشاة الكبرى و الصغري والصفين وأسفرت جولة المرور على الوحدات الصحية عن غياب عدد 2 أطباء دون إذن أو خط سير أو اي سند قانوني وجاري العرض علي الجهات المختصة للتحقيق حفاظا على حقوق المرضى في الكشف والعلاج.


وأكد رئيس المدينة أنه يتم المرور علي جميع القطاعات الخدمية بجولات مفاجئة للوقوف على مدي انحاز الأعمال و تقديمها للمواطنين الإشعاع الرضا بين جموع المواطنين.

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