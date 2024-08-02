علماء يكشفون مفاجأة جديدة في بناء هرم زوسر

ربما استخدم المصريون القدماء نظامًا هيدروليكيًا متقنًا لبناء أول هرم في العالم، حسبما تزعم دراسة جديدة مثيرة للجدل.





تم بناء الهرم المدرج المكون من ستة طبقات وأربعة جوانب، المعروف باسم هرم زوسر، منذ حوالي 4700 عام على هضبة سقارة.





تساءل علماء الآثار منذ فترة طويلة كيف أنجز العمال القدماء مثل هذا العمل المعماري الفذ - يحتوي الهيكل على 11.7 مليون قدم مكعب(330400 متر مكعب) من الحجر والطين، قبل ظهور الآلات الكبيرة مثل الجرافات والرافعات.





نظرًا لأن الهرم يقع بالقرب من فرع قديم لنهر النيل، يفترض الباحثون أن المصريين القدماء استخدموا مصدر المياه لبناء الهرم الذي يبلغارتفاعه 204 قدمًا (62 مترًا) من خلال تصميم "نظام هيدروليكي حديث" يشتمل على سد، ومحطة لمعالجة المياه ومصعد شحنهيدروليكي، وجميعها تعمل بالطاقة عن طريق النهر، وفقًا لبيان من معهد CEA Paleotechnic، وهو مركز أبحاث في فرنسا.





ويفترضون أن منطقة جسر المدير الغامضة القريبة من الهرم كانت بمثابة هيكل يلتقط الرواسب والمياه.





قال المؤلف الرئيسي لاندرو، الرئيس التنفيذي لشركة Paleotechnic، لموقع Live Science: "هذا اكتشاف فاصل. يمكن لأبحاثنا أن تغير الوضع الراهن تمامًا لكيفية بناء الهرم".





وأضاف: "قبل هذه الدراسة، لم يكن هناك إجماع حقيقي حول الغرض من استخدام الهياكل، مع وجود تفسير واحد محتمل وهو أنهااستخدمت لأغراض جنائزية.. نحن نعلم أن هذا موضوع للنقاش بالفعل".





لكي يعمل نظام الطاقة المائية، كان من المفترض أن تتدفق المياه من نهر النيل إلى السد، الذي كان سيمتد بطول 1.2 ميل (2 كيلومتر) ولهجدران بعرض 49 قدمًا (15 مترًا) تقع بين جانبي الواديين. إلى الغرب من الهرم. كان من المفترض أن يقوم السد بتصفية أي رواسب قبل أن تنتقل المياه إلى أسفل مجرى النهر إلى منشأة معالجة تُعرف باسم "الخندق العميق"، والتي كان من الممكن أن يبلغ طولها 1300 قدم(400 متر) وعمق 89 قدمًا (27 مترًا) ومقطعة إلى الصخور الموجودة.





كان من الممكن أن تحتوي المنشأة على عدة أحواض حيث تستقر الرواسب أو الجزيئات في القاع لمنع أي انسدادات في النظام.









من هناك، كان من الممكن أن تقوم سلسلة من القنوات تحت الأرض بنقل المياه على عمق 92 قدمًا (28 مترًا) أسفل الهرم إلى مصعد يعملبالطاقة المائية. وبحسب البيان، كان من الممكن استخدام قوة تجمع المياه في بئر مركزي "لتعويم" الحجارة لأعلى ولأسفل، وتوصيل مواد البناء الثقيلة إلى العمال أثناء بناء الهرم على شكل "بركان".





وقال لاندرو إن هذه لن تكون المرة الأولى التي يستخدم فيها المصريون القدماء المياه لنقل الإمدادات؛ غالبًا ما استخدموا النيل لنقل موادالبناء عبر النهر.





ومع ذلك، ليس الجميع مقتنعون بأن المصريين استخدموا النظام الهيدروليكي لبناء الهرم.