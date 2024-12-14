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الإشراف العام
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رياضة

تفاصيل العرض المالي المقدم لـ ميكالي لتدريب الزمالك

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود
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كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي  تفاصيل العرض المالي لـ ميكالي لتدريب فريق الزمالك.

وقال مهيب عبد الهادي : الزمالك قدم عرض لـ ميكالي لمدة سنتين ونص مقابل 60 ألف دولار ولكنة لم يوافق علي هذا المبلغ .

موعد وصول المدير الفني الجديد للزمالك

كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، عن موعد وصول المدير الفني الجديد للفارس الأبيض، خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل لتولي تدريب نادي الفتح السعودي.

وأتم محمد عبدالمنصف تصريحاته قائلًا: الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب المصري هو أحد الأسماء المرشحة لتولي تدرب الزمالك 

وأضاف عبر أم بي سي مصر 2 :"كنت سعيدا بفترة العمل رفقة جوسفالدو فيريرا وحققنا لقب الدوري المصري، وإذا سنحت لي الفرصة للعمل مع الزمالك سأكون سعيدا للغاية".

وذكر روي أجواش المدرب المساعد السابق لـ الزمالك  أنه لم يتحدث معه أي مسؤول من الزمالك لتدريب الفريق بشكل رسمي، وكان هناك بعض المحادثات غير رسمية وعمل أجواش من قبل كمدرب مساعد لجوسفالدو فيريرا وساهم بتتويج الفريق بلقب الدوري في 2022-23.

وقال عبدالمنصف في تصريح تليفزيوني عبر برنامج اللعيب المذاع على قناة إم بي سي مصر: المدير الفني الجديد لفريق الزمالك سيتواجد في ملعب تدريب الفريق بداية من يوم الاثنين المقبل عقب وصوله. و سيتولى المهمة بعد انتهاء مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي الأحد.

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي ي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وكان مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال طاقم التحكيم بمطار القاهرة، وتم اصطحاب جميع أفراد طاقم التحكيم لفندق الإقامة ببرج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين و الجزائري حسام بن يحيى حكماً رابعاً.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مجدي، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بصفة مؤقتة، بقيادة الفريق فنيا أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة بمجموعات كأس الكونفيدرالية، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتقاسم الفارس الأبيض، صدارة المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية، بالتساوي مع النسر البورسعيدي، برصيد 4 نقاط لكلاهما، يليهم إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي بنقطة يتيمة لهما.

الزمالك مهيب عبد الهادي لميكالي

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