حمدي فتحي ينضم للأهلي رسميا على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قام بزيارة ودية اليوم، إلى الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، الذي وافق رسميا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

بطولة كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي، لخوض تحدٍ كبير في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في الولايات المتحدة الامريكية، حيث يعمل الجهاز الفني والإداري بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على تعزيز صفوف الفريق مبكرًا لضمان أقوى مشاركة ممكنة.

الأهلي يسعى لضم خبرات دولية

ويكثف النادي الأهلي، اتصالاته مع النجوم الذين يتمتعون بخبرات دولية، في محاولة لضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات القادمة، لتعزيز فرص تحقيق مركز متقدم في البطولة.

ويسعى الجهاز الفني لتأمين صفوف الفريق هجوميًا مبكرًا، بهدف استعادة القوة الضاربة التي تميز بها الأهلي في السنوات الأخيرة.