إبراهيم فايق يعلن عن مفاجأة بشأن محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجأة بشأن عودة محمد عبد المنعم، لاعب فريق نيس الفرنسي إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه الكورة مع فايق: "حدث تواصل مع محمد عبد المنعم من بعض محبي النادي الأهلي للتواجد على سبيل الإعارة في الأهلي واللاعب رحب من أجل التواجد في كأس العالم للأندية 2025".



جدير بالذكر أن الأهلي، أعلن أمس الأحد، عن استعارة حمدي فتحي، من فريق الوكرة القطري، من أجل المشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.



وخسر الأهلي 5-6 من باتشوكا أول أمس السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.