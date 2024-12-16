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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مزاد علني بالأقصر لتأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي بأرمنت

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس
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أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدة العلنية العامة لتأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحده المحلية لمركز ومدينة ارمنت قرية السلام 
جلسة يوم  الاثنين  الموافق 13 / 1  /  2025 تأمين دخول المزاد  5000 جنيه ـ كراسة الشروط 299 جنيها.


ـ تباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات  بالجزيرة العواميه خلف قصر ثقافة الأقصر في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد.


تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات .

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