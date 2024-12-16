عمرو خليل: وحدة سوريا وشعبها أساس لعملية انتقال سياسية جامعة

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ وقائع جديدة فرضت نفسها في سوريا حملت معها الكثير من الأسئلة الصعبة والقلقة، أسئلة تتعلق بمستقبل الدولة السورية في لحظات هي الأشد خطورة وتعقيدا تمر بها، وأسئلة مزعجة بطبيعتها.

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبطبيعة أهداف كل الفاعلين الآن على الساحة السورية ومنهم إسرائيل التي صعدت من عدوانها واحتلالها لأراض سورية جديدة، وحدة سوريا وشعبها هي طريق الخروج بسلام، هي الشرط الذي لا يجوز مسه بأي شكل من الأشكال".

وتابع الإعلامي عمرو خليل، "وهي أساس لعملية انتقال سياسية جامعة تلبي طموحات الشعب السوري وتضمن حقوقه، زما أكدتها اليوم القمة المصرية الأردنية بالقاهرة، والحراك الذي تقوده مصر باتجاه سوريا والمنطقة".